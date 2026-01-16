美中情局长会委内瑞拉临时总统 讨论经济安全议题

（法新社华盛顿16日电） 美国政府官员今天指出，中央情报局（CIA）局长雷克里夫（John Ratcliffe）近日前往委内瑞拉，与临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）会面，这是马杜洛（Nicolas Maduro）下台以来，美国层级最高的一次访问。

根据美方消息人士，总统川普昨天派遣这位情报首长前往卡拉卡斯（Caracas），双方会谈约两个小时。这次会面距离马杜洛夫妇在美军行动中被逮捕，尚不到两周。

一名不愿具名的川普政府官员告诉法新社：「在川普总统指示下，雷克里夫前往委内瑞拉，与临时总统罗德里格斯会面，传达美国期待与委内瑞拉建立良好合作关系的讯息。」

这名官员说，雷克里夫与罗德里格斯「讨论可能的经济合作机会，并强调委内瑞拉不能再成为美国敌对势力的避风港，尤其是毒品贩运者」。

这次访问前一天，川普与罗德里格斯首次通话。同一天，委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）也在白宫将她的诺贝尔和平奖奖章献予川普。

川普迄今支持罗德里格斯继续掌权，只要委内瑞拉石油持续供应，川普就支持她留任。罗德里格斯是马杜洛的前副总统及重要盟友。

美方消息人士形容，这次中情局局长访问是一项「建立互信的措施」，为华府与卡拉卡斯之间持续沟通铺路。（编译：徐睿承）