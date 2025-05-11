美中贸易磋商首日会议结束 川普：达成许多共识

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美中官员在瑞士展开2天贸易会谈，首日会谈已结束，双方明天将继续磋商。美国总统川普发文表示，和中国进行一场「很好的会晤」，讨论了许多议题，达成许多共识，「取得重大进展」。

美中关税战之际，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）、贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）与中国国务院副总理何立峰率领的中方代表团本周末在瑞士进行会谈。外电稍早报导，尚无迹象指出，长达10个多小时的会议是否已取得进展。

川普今天傍晚在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道，美国和中国在瑞士进行了一场「非常好的会晤」，「讨论了许多议题，达成许多共识」，以友好、具建设性的方式，协商达成了全面性的关系重启。

他表示，「我们希望看到，为了中国和美国的益处，中国能对美国企业开放市场」，最后还说一句，「取得重大进展！」

美联社报导，会谈取得重大突破的前景渺茫，但有望看到美中降低针对对方商品加徵的高额关税，这将有助缓解全球金融市场压力，缓解太平洋两端、依赖美中贸易的企业负担。

川普重返白宫以来，狂挥关税大刀。他4月2日宣布对个别国家徵收11%至50%不一的对等关税，以及整体一致性10%的进口货品关税；但随后又决定对等关税暂缓实施90天，在此期间仅实施10%的基准关税，唯独对中国加徵关税非但没收手，还与对方展开螺旋升温的关税战。

经过一连串报复性加税后，美国目前对许多中国进口商品课徵145%关税，有些商品的累计关税税率甚至达245%。中国也对美国商品课徵125%报复性关税。