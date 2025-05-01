美乌矿产协议将设重建投资基金 联合投资石油等自然资源

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（法新社基辅30日电） 美国官员今天表示，美国与乌克兰已签署协议，将对乌克兰的矿产资源、石油、天然气等自然资源进行联合投资。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）说：「正如总统所言，美国致力于协助终结这场残酷且毫无意义的战争。这项协议向俄罗斯传达一个明确讯息，即川普政府致力于以自由、主权和繁荣的乌克兰为核心的长期和平进程。」

贝森特在声明中说，这项协议将设立「美乌重建投资基金」，使「两国能够合作、共同投资，确保我们的共同资产、人才和能力得以加快乌克兰的经济复苏」。

这项协议并未提及欧洲最大的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，这座核电厂在2022年初被俄罗斯以武力夺取并占领。美国官员曾提议将札波罗热核电厂纳入控制范围，作为未来结束战争协议的一部分。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）最初是在去年9月公布结束俄乌战争的「胜利计画」时，提到将其丰饶的矿产资源作为潜在的投资机会。但贝森特今年2月向泽伦斯基提交的初版协议，对乌克兰实质利益甚少，并将此描述为华府回收对乌军援成本的一种方式。

泽伦斯基拒绝签署这份文件，坚称他不会同意将援助重新归类为债务的任何协议。他也批评这个版本的协议缺乏有关乌克兰未来安全的相关表述。

乌克兰官员随后重新修订协议，并计划于2月访美时签署另一个初步版本。然而，当双方在白宫椭圆形办公室会面时，川普和副总统范斯（JD Vance）在现场直播媒体前严厉批评泽伦斯基，双方发生口角，泽伦斯基提早离开白宫，打乱了签署协议的计画。

乌克兰一名知情人士表示，尽管有报导指双方存在许多分歧，但谈判仍富有成效，双方都聆听了彼此的意见。

最新协议草案对过去版本中乌克兰反对的几个关键点进行调整。例如，基辅曾对另一版本中的措辞表示关切，担心可能会因为向美国投资者提供优惠而违反欧盟（EU）法律。

乌克兰迫切希望加入欧盟，且须确保其法律与欧盟一致。协议文本中包含一项条款，保护乌克兰免受任何可能妨碍其加入欧盟目标的具约束力协议所限制。文本同时也允许未来在诚意协商的前提下，若乌克兰在法律上有必要，可对协议部分内容进行重新修订。

此外，这项草案也删除了先前要求乌克兰偿还华府过去军援的措辞。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）在国营电视台上表示，这项协议「良好、平等、互利」。

什米哈尔在通讯软体Telegram的贴文中说，两国将成立一个重建投资基金，双方各拥有50%的表决权。

他说：「乌克兰对其地下资源、基础设施和自然资源拥有完整控制权。」

他还说，乌克兰不会被要求偿还自2022年2月俄罗斯全面入侵以来，美国提供的数十亿美元武器及其他援助所产生的任何「债务」。

他说：「这个基金的利润将全部重新投资于乌克兰。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）