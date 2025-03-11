美乌高层会谈 乌方将提海空局部停火

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（法新社沙乌地阿拉伯吉达11日电） 乌克兰与美国高层官员今天在沙乌地阿拉伯港口城市吉达（Jeddah）会谈，预料基辅当局将向华府提出与俄罗斯局部停火的计画。

法新社记者现场报导，美乌官员已经开始会谈。乌克兰外交部也在社群媒体贴文宣布：「乌克兰与美国代表团开始在沙乌地阿拉伯吉达市开会。」

乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）告诉记者：「我们准备好尽一切努力来达成和平。」

这场会谈是美国总统川普（Donald Trump）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月在白宫爆发争执以来，美乌官员的最高层级会议。

川普斥责泽伦斯基「不知感恩」后，华府对乌克兰暂停军援、情报共享及获取卫星影像的管道，以迫使基辅当局坐上谈判桌。

一位不愿透露姓名的乌克兰官员昨天告诉法新社：「我们确实有关于海空域停火的提议。」

「这些都是易于安排及监控的停火选项，可能可以从这些选项开始（展开停火）。」

参与今日会谈的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天指出，川普政府可能会对这类提议感到满意。

卢比欧告诉记者：「我不是说光靠这些就够了，但你需要看到这样的让步，以结束这场冲突。」

他还说：「俄罗斯无法征服整个乌克兰，而乌克兰要在任何合理时间内迫使俄国一路退回2014年所在位置，显然也是非常困难。」当年俄国夺取了乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），并支持乌东分离主义者的攻势，之后又在2022年2月24日全面入侵乌克兰。

另一方面，俄罗斯首都莫斯科市长今天说，乌克兰出动许多无人机大举夜袭莫斯科。当局谈到，这似乎是俄乌战争开打以来，对莫斯科发动的最大规模无人机攻击，至少1人丧命。

俄罗斯国防部表示，已在全国各地击落337架无人机，在莫斯科周围击落91架，在与乌克兰接壤的库斯克州（Kursk）也击落126架。

乌克兰官员今天也指出，俄罗斯部队发射弹道飞弹及126架无人机袭击乌国，导致一座燃料储存设施起火，并在不同地区造成至少2人受伤。

俄罗斯国防部今天另表示，俄军已收复库斯克州逾100平方公里的土地以及12个聚落。乌克兰部队去年8月攻入库斯克州，基辅当局宣称此举是为了未来的谈判取得筹码，并迫使俄国从乌东撤军。