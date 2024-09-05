美乔治亚州校园枪声大作 学生回忆事发经过余悸犹存

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（法新社美国温得4日电） 美国乔治亚州一所高中今天惊传枪响，造成至少4人死亡，其中包括两名学生和两名教师，另有9人受伤，枪手是一名14岁少年。回忆起事发当下，学生们余悸犹存。

枪手也是阿巴拉契高中（Apalachee High School）的学生，目前已被拘留。乔治亚州调查局表示，他将被控犯下谋杀罪，并以成年人身分受审。 学生罗密欧（Alexsandra Romeo）告诉记者，学校里有些人起初认为这只是场美国学校常见的枪击演习。为因应校园枪击事件，美国学校经常举行这种具争议的安全演习。 罗密欧说：「每个人都以为这只是场演习，不是真的有事发生，但我的老师说，我们没有接到电子邮件通知。」

「她让我们所有人聚集在一个小角落，每个人都抱在一起，有些朋友哭了。后来有两名警察拿着枪进来告诉我们，这不是演习，我们仍不安全。」 17岁学生佛尔加（Stephanie Folgar）说，她听到多声「巨响」，学生们惊慌失措地躲进厕所和储物柜里。

她说：「知道自己可能大难临头，就令人相当恐惧。」

还有一名学生对媒体表示，当他被带出这栋建筑物时，他看见地板上有血迹和一具遗体。

这起校园枪击案发生在温得镇（Winder）附近，温得镇位于乔治亚州首府亚特兰大（Atlanta）东北方约70公里处。

据报校方今天稍早向家长发送讯息说，「在接获枪击事件通报后，已采取严格的封锁措施」。

警报解除后，家长赶往学校与孩子团聚，校园外排起长长的车龙。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）