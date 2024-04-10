美亚利桑那州最高法院恢复1864年堕胎禁令

3 分钟

（法新社洛杉矶9日电） 美国亚利桑那州最高法院今天裁定，可以执行有160年历史、几乎全面禁止堕胎的禁令，使得堕胎成为这个总统大选关键摇摆州备受关注的议题。

美国已有数州接二连三对存在严重分歧的生育权议题采取措施，而亚利桑那州允许任何提供堕胎行为的医师或护理人员，被判处最高5年有期徒刑。堕胎议题预计将在拜登与共和党挑战者川普的11月大选中发挥巨大作用。

亚利桑那州最高法院裁定可执行堕胎禁令后，拜登几乎马上发布声明谴责这是「残酷的禁令」。他说：「这项裁决是共和党民选官员推动的极端政策所导致的结果，他们致力于剥夺妇女的自由。」

美国联邦最高法院2022年做出裁决，终止全国对堕胎的保障，并允许各州制定自己的规定。亚利桑那州最高法院援引这项裁决说，一项追溯自美国内战时期的地方法律是有效的。

1864年亚利桑州还只是一个领土，而不是一个州，当时草拟了最初的立法，禁止除了为挽救妇女性命之外的所有堕胎，并对任何提供堕胎手术的人处以最高5年有期徒刑。

亚利桑那州最高法院在今天的裁决中说，立法机关从未在地方法律中明确规定堕胎权，这个权利是因为现已移除的联邦法规才存在。

亚利桑那州最高法院做出裁决时指出：「这项立法显示了限制选择性人工流产的一贯设计…以及自1864年来坚定不移禁止选择性人工流产的意图。」

「直到今日，我们的立法机关从未明确规定或独立授权选择性人工流产的权利。」

实际上，亚利桑那州允许怀孕15周以内的堕胎。

法官将暂缓执行这项禁令14天，以允许因应法律挑战。

除了暂停执行外，这项裁决的命运还尚未明朗，民主党籍州检察长梅斯（Kris Mayes）已矢言，她不会执行一项她称之为「不合情理…且侮辱自由」的裁决。

她说：「今天的决定要重新实施一项旧法，当时亚利桑那还不是一个州，内战仍在激烈进行，妇女甚至不能投票，这将成为我们州的一个污点而载入史册。」

「我要完全清楚地表明，只要我还是州检察长，就不会在这个州根据这项严法起诉任何妇女或医师。」