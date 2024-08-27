美仓促撤军阿富汗留乱象 川普：拜登与贺锦丽造成

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（法新社华盛顿26日电） 美国前总统川普今天对3年前在阿富汗自杀攻击中丧生的13名军人致敬之际，把美国撤离阿富汗的混乱，归咎到总统拜登和副总统贺锦丽头上。

川普2020年担任总统时与塔利班（Taliban）达成协议，让美国从阿富汗撤军，但拜登总统延迟数月后，才终于在2021年展开撤军。

川普经常就此抨击拜登，但自从贺锦丽取代这位81岁的民主党人成为自己的白宫竞争对手后，川普转而将白宫这项决策归咎于贺锦丽。

78岁的川普今天在底特律向美国国民兵协会（National Guard Association）发表谈话时主张，撤军的「耻辱」破坏美国信誉，是「贺锦丽（和）拜登造成的」。

「现在，我们希望选民11月5日开除贺锦丽和拜登，而在我就职的那天中午，我会让所有涉及阿富汗灾难的高官，把辞职信放在我的办公桌上。」

2021年8月15日，塔利班军队占领阿富汗首都喀布尔。美国支持的政府在计划撤军日前几天垮台，其领袖出逃并流亡海外。

美国从喀布尔国际机场执行空前的军事空运行动，在短短数天内将超过12万人撤出阿富汗。8月26日，喀布尔国际机场拥挤的周边地区发生自杀炸弹攻击，造成13名美军和170名阿富汗人死亡。

美军进驻整座机场之前，全世界目睹惊慌失措的阿富汗平民围住客机，甚至在试图抓住即将起飞的飞机时坠落身亡的悲惨场面。

川普今天发表演说之前，竞选团队提及贺锦丽先前曾表示，拜登决定让美军撤离阿富汗之前，她也在做出决策的房间里。

川普团队表示：「贺锦丽自己承认，她是灾难性撤军的关键人物。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）