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美代表团将访格陵兰 丹麦总理：施压令人无法接受

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（法新社哥本哈根25日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天指责美国代表团即将造访格陵兰，团员现在包括美国副总统范斯（JD Vance）；佛瑞德里克森说，这对丹麦和格陵兰都造成「令人无法接受的压力」。

美国总统川普正亟欲取得丹麦半自治领土格陵兰岛。这支代表团原订由美国副总统夫人乌沙．范斯（Usha Vance）率领，范斯后来宣布加入。

法新社报导，副总统办公室在声明中表示，范斯与乌沙本月28日将前往格陵兰岛上的美军皮图菲克太空基地（Pituffik space base）「听取有关北极安全议题的简报，并会见美军人员」。

范斯稍早在一段影片中说，乌沙计划访问格陵兰，令人「非常兴奋」，他也决定一同前往。

即将卸任的格陵兰总理艾格德（Mute B. Egede）说，美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）本周也将访问格陵兰；美国媒体报导，能源部长莱特（Chris Wright）也会前往。

这些访问的名义是私人行程，但已惹恼丹麦和格陵兰政界。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）告诉媒体：「一个国家的官方代表不能规划私人名义访问。」

这些访问行程正值格陵兰政局变动之际，在本月11日大选之后，格陵兰各党派仍在协商组成新任联合政府。

佛瑞德里克森告诉丹麦广播公司（DR）：「这次访问显然非关格陵兰需要或想要什么。」

她说：「这就是为什么我不得不说，在这种情况下，施加于格陵兰和丹麦的压力令人无法接受。我们将抵抗这种压力。」

即将卸任的格陵兰政府在脸书（Facebook）发文指出，格陵兰政府并没有「发出任何访问邀请，无论是私人或官方」。（译者：纪锦玲）

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