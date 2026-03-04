美以击毙哈米尼引战 加总理吁交战方遵守国际法

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨4日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天呼吁迅速缓和美国与以色列攻击伊朗所引发的冲突，敦促各方遵守国际交战规则。

卡尼在雪梨发表谈话时表示，中东战争是「国际秩序失灵的又一例证」。 他说：「加拿大呼吁敌对行动应尽速降温，并已做好准备，协助达成此一目标。加拿大重申，国际法对所有交战方皆具约束力。」

美国和以色列2月28日发动攻击，并迅速击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），而就在袭击发生两天前，美国特使才在日内瓦与伊朗商讨核协议。 伊朗随后在中东各地发动连番飞弹与无人机袭击作为报复，昨天更击中美国领事馆及基地。美国与以色列则表示，已重创德黑兰内的多个关键目标。 这场区域战争使得黎巴嫩境内灾情也愈发严重。长期受德黑兰资助的什叶派武装组织真主党（Hezbollah），为报复哈米尼丧命，向以色列发射大量无人机与火箭。 卡尼支持美国与以色列对伊朗发动的打击，并指出德黑兰拒绝放弃核武计画，也未停止支持武装组织。 卡尼今天对国际社会未能解除伊朗武装表示「遗憾」，但他也指出，「美国与以色列未与联合国接触，也未谘询包括加拿大在内的盟友之下，便采取行动」。