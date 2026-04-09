美伊会谈前 巴基斯坦感谢各方展现克制

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（法新社伊斯兰马巴德9日电） 巴基斯坦今天针对中东战事期间各方展现出的「克制」予以称许，同时谴责以色列对黎巴嫩持续发动攻击。伊斯兰马巴德正就主办预期中的德黑兰－华府间会谈进行准备。

华府和德黑兰均已确认参加巴基斯坦斡旋的和平谈判，但具体时间尚未敲定。

总理办公室在夏巴兹．夏立夫会见陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）后指出：「两位领袖对于目前情势降温表示满意，强调所有各方维持和平及停火的必要性。」

夏巴兹．夏立夫今天也与黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）通话。总理办公室指出，夏巴兹．夏立夫「强烈谴责以色列持续侵略黎巴嫩」。

巴基斯坦官员宣布首都地区今天和明天为放假日，这通常是重大外交活动前会有的作法。不过警察、医院和水电瓦斯等民生必需服务照常运作。

伊朗驻巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）今天上午曾在X平台贴文指出，伊朗代表团「今晚将抵达伊斯兰马巴德，针对伊朗所提10点方案展开严肃会谈」，但很快删除贴文。

伊朗大使馆一名官员告诉法新社，因「某些考量」而删文，拒绝回应代表团是否仍预计今天抵达。当被进一步询问时，该名官员表示：「时机─我们原本就不该发布那则讯息。」