美伊停火 尼坦雅胡：以军严阵以待随时可上战场

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（法新社耶路撒冷8日电） 尽管美国与伊朗已达成停火协议，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天仍表示，以色列仍有目标尚未完成，将严阵以待，必要时将随时对伊朗采取行动。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在电视声明中说：「如各位所知，美国与伊朗之间为期2周的临时停火协议昨晚已生效，这项行动是在与以色列充分协调下进行的。」面对反对党领袖的强烈批评，尼坦雅胡回应说：「不，我们并非后关头才获悉。」

此前反对派人士主张，以色列尚未达成对伊朗战争的各项目标，却仍照样停火。

尼坦雅胡说：「我要说清楚：我们仍有目标待完成，无论是透过协议或重启战斗，我们都将实现这些目标。」

他接着说：「我们已准备好在任何关键时刻重返战场，我们的手仍扣在扳机上。这不是这场战役的终点，而是迈向实现所有目标的一步…伊朗带着累累伤痕进入这次停火，比以往任何时候都更加虚弱。」

尼坦雅胡曾将消灭或重创伊朗核武计画列为这场战争的核心目标，并称这是对以色列的「生存威胁」。他同时呼吁削弱伊朗的弹道飞弹能力、削弱或推翻伊朗政权，藉由打击伊朗盟友的组织网络，力求削减德黑兰当局的区域势力。