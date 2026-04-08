美伊同意停火两周 教宗、欧盟与埃及等国家纷表欢迎

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（法新社巴黎8日电） 在巴基斯坦斡旋下，美国与伊朗达成为期两周的停火协议。罗马天主教教宗良十四世、欧洲联盟、沙乌地阿拉伯、法国、埃及、卡达、中国纷表乐见及支持，土耳其则呼吁遵守停火。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天表示，乐见伊朗战争停火两周的声明。教宗最近几周公开批评这场冲突，昨天曾说，美国总统川普（Donald Trump）对伊朗人民的威胁令人无法接受。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，乐见美伊达成的协议，称这是「悬崖勒马」，并为外交斡旋争取到「亟需的」空间。

卡拉斯在社群平台X写道，这份停火协议「为缓和威胁、停止飞弹攻击、重启航运，创造一个亟需的契机，并替外交斡旋达成一份持久协议创造了空间」，「欧盟准备好支持相关努力，正与区域内伙伴保持联系」。

她预计今天前往沙乌地阿拉伯首都利雅德，与沙国外交部长费瑟亲王（Prince Faisal bin Farhan）及波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）秘书长等人会谈。

沙乌地阿拉伯今天除表态支持美伊达成的停火协议，并呼吁推动一项全面协议，以恢复区域稳定。

沙乌地外交部表示，沙国希望这次停火成为实现全面且可持续降温的契机，强化区域安全，也期盼所有破坏区域国家主权、安全与稳定的攻击或政策能够终止。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也对美国与伊朗之间的停火表达欢迎，称这是件「非常好的事」。

马克宏在国防与安全高层会议开始时说：「我们期望在接下来几天及数周内，协议能在整个地区被彻底遵守，并使谈判得以展开。」

他补充道：「我们希望确保停火能完全涵盖黎巴嫩。」

以色列虽表示，支持川普停止轰炸伊朗两周，但强调这项最后一刻达成的决定，范畴不包括黎巴嫩。黎巴嫩是在伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织「真主党」（Hezbollah）向以色列发射火箭后被卷入战争。

埃及近几周积极在美伊之间传递讯息，该国今天表示，乐见川普宣布暂停军事行动两周。

埃及外长阿布德拉提（Badr Abdelatty）深夜与美国特使魏科夫（Steve Witkoff）通话时，「对于美方这项给予外交斡旋机会、启动美伊认真谈判程序的重要举措，表达深切赞赏」。

埃及外交部还说，这次停火是「为谈判铺路的重要机会，必须把握」，埃及连同巴基斯坦、土耳其会继续努力不懈。

土耳其今天则呼吁，各方都应遵守美伊之间达成的停火。土耳其外交部在声明中表示：「我们坚持主张，这次临时停火必须全面落实，并期盼各方都能遵守协议。」

卡达除表示乐见美伊达成协议，并呼吁伊朗当局停止一切敌对行动。

另外，中国外交部发言人毛宁也在记者会上说：「中方对有关方面宣布达成停火安排表示欢迎。」她并强调中国会持续努力，以实现中东地区的长治久安。