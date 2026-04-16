美伊和谈可望重开 白宫乐观看协议前景

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（法新社华盛顿15日电） 美国官员今天表示，美方正与伊朗讨论，在巴基斯坦进行第二轮和平会谈的可能，并对达成协议乐观以对。但伊朗扬言，除非华府解除对伊朗港口的封锁，否则他们会关闭红海贸易。

美国和伊朗官员12日于伊斯兰马巴德（Islamabad）谈判无果后，双方正在考虑本周末重返巴基斯坦举行第二轮会谈。

作为调解人的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）今天抵达伊朗首都德黑兰（Tehran），带去美方的最新讯息。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）告诉记者，进一步的会谈「很可能」仍在巴基斯坦首都举行。

李威特说：「我们正在讨论…也对协议前景感到乐观。」

巴基斯坦军方证实，穆尼尔已抵达德黑兰。

伊朗外长阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台上发文欢迎穆尼尔到来，并表示伊朗致力于「促进区域和平与稳定」。

率领首轮谈判的美国副总统范斯（JD Vance）表示，美方正向伊朗提出「大协议」，以终止为期6周的伊朗战争，同时处理德黑兰长久以来的核计画争议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列与美国的目标「完全一致」，包括将浓缩铀移出伊朗、去除伊朗的浓缩铀能力，并重新开启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的航运。

荷莫兹海峡是全球约1/5原油运输的重要航道，自美以联合军事行动开始后，已遭伊朗部队关闭，如今也是美国封锁行动的焦点。（编译：纪锦玲）