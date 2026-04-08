美伊敲定停火两周 国际反应一览

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（法新社巴黎8日电） 在美国与伊朗同意为期两周的停火，且双方各自宣称胜利后，联合国与不少国家纷纷表示欢迎。以下是法新社汇整来自全球各地的反应。

●韩国

韩国对停火表示欢迎，并希望此举能为包括韩国船只在内的所有船舶带来安全通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的保障。

韩国外交部透过声明表示：「韩国政府希望双方谈判能圆满结束，中东能早日恢复和平与稳定。」

声明补充说：「韩国政府希望所有船只，包括韩国船只，在荷莫兹海峡的自由与安全航行能迅速获得保障，并将为此继续与相关国家进行沟通与协商。」

●联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）对停火表示欢迎，但敦促所有各方为中东的长期和平努力。

古特瑞斯的发言人在声明中说：「秘书长对美国和伊朗宣布为期两周的停火表示欢迎。」

这名发言人补充说，古特瑞斯「呼吁中东当前冲突的所有各方，遵守在国际法下的义务，并恪守停火条款，以便为该地区持久且全面的和平铺路。」

●澳洲

澳洲警告，战争拖得愈久，「对全球经济的影响就愈显着，人道代价也愈大」。

总理艾班尼斯（Anthony Albanese）办公室发布声明指出：「澳洲希望看到停火得以维持，并达成冲突的解决方案。」

声明补充说：「我们持续呼吁所有各方维护国际人道法，并保护平民生命。」

●纽西兰

纽西兰对停火表示欢迎，但警告说要确保和平，仍有「大量工作」要做。

外交部长皮特斯（Winston Peters）的发言人说：「虽然这是令人鼓舞的消息，但在未来几天仍有大量重要的工作要做，以确保持久的停火。」

这名发言人补充表示：「在未来几天和几周内，纽西兰将支持所有为实现这场冲突持续、经久结束所做的努力。」

●日本

日本表示，需要采取「具体措施」来为危机降温，包括确保船只安全通过荷莫兹海峡。

世界第4大经济体日本是全球第5大石油进口国，战前约有70%的石油需经由这条重要水道运输。

日本内阁官房长官木原稔说：「最重要的是，将会采取具体措施来缓和局势，包括确保通过荷莫兹海峡的航行安全。」

「我们希望最终协议能尽早透过外交途径达成。」

●伊拉克

伊拉克外交部对停火表示「欢迎」，但呼吁美伊之间进行「认真且可持续的对话」。

外交部在X平台上表示，「呼吁以积极措施为基础，启动认真且可持续的对话机制，处理纷争的根源并强化互信」。

●巴基斯坦

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美国、伊朗及其盟友已同意在包括黎巴嫩等「所有地方」实施停火。

夏立夫在X平台上说：「我很高兴宣布，伊朗伊斯兰共和国与美利坚合众国及其盟友，已同意在包括黎巴嫩及其他地方的所有地点立即停火，即刻生效。」

不过，以色列稍后表示，为期两周的停火「不包括黎巴嫩」。