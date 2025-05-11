美伊结束第4轮核谈判

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（法新社马斯开特11日电） 伊朗和美国今天结束在阿曼的核子谈判，尽管在浓缩铀这项公开僵局上没有明显突破，不过双方证实计划展开进一步谈判。

双方于近一个月前启动这项谈判后，这是第4轮，也是自从华府2018年于总统川普首度执政期间退出指标性的伊朗核子协议以来，两个敌对国家进行的最高阶官方接触。 双方都表示前3轮谈判已有进展。伊朗今天指出，会议「艰难但是有帮助」；一名高阶美国官员则表示华府「受到鼓舞」。 伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在X平台发文称，谈判有助于「更理解彼此立场，以及找出合理且务实的方法来处理分歧」。 贝卡伊稍早表示，谈判人员将会力促美国放宽制裁。 不愿意具名的上述美国官员指出，华府「受到今天的成果鼓舞，期待我们的下一场会议，那将于不久的将来展开」。 贝卡伊表示，「下一轮将由阿曼进行协调并且宣布」、「第5轮谈判将于双方向其领导层请示之后召开」。

根据该名美方官员，今天的谈判「以直接和非直接方式进行，历时超过3小时」、「达成继续往前推进的共识」。 率团对美谈判的伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）于会后重申伊朗「必须维持」其浓缩铀立场，强调「在此一议题上没有妥协的空间」。