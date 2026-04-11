美伊谈判前 川普称伊朗除掌控荷莫兹海峡外「毫无筹码」

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天指出，伊朗除了对关键航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的实质控制外，在即将与美国举行的谈判中「毫无筹码」。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「伊朗人似乎没有意识到，他们根本没有任何筹码，除了以国际航道来短期勒索全世界。」

川普表示：「他们今天之所以还存在，唯一原因就是为了谈判！」

这位79岁的美国总统在另一则社群贴文中指出：「伊朗人在操作假新闻媒体和公共关系方面，比打仗厉害！」

美国与伊朗7日宣布为期两周停火后，这条关键航道将重新开放，但由于德黑兰持续发出威胁，目前实际通行的船只仍然很少。

川普昨天表示，伊朗在允许石油通过荷莫兹海峡方面「做得非常差」，并称「这不是我们达成的协议！」

川普今天向「纽约邮报」（New York Post）表示，如果谈判无法达成协议，美国军舰正重新装载武器，准备对伊朗发动攻击。

「纽约邮报」引述川普谈话指出：「我们正在重新整备。我们把最好的弹药、最好的武器正装上军舰，甚至比之前还要精良…如果谈不成协议，我们就会使用它们，而且会非常有效地使用。」

美国副总统范斯（JD Vance）今天前往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad），率领美国代表团参与本周末与伊朗的谈判，他警告德黑兰不要「耍弄」华府。

范斯说：「如果伊朗愿意真诚谈判，我们当然愿意伸出橄榄枝，但如果他们想耍弄我们，会发现我们的谈判团队不会那么容易买帐。」（编译：徐睿承）