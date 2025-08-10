The Swiss voice in the world since 1935

美俄将谈结束俄乌战争　德国假定乌克兰会出席

此内容发布于
2 分钟

（法新社柏林10日电） 美国总统川普与俄罗斯总统蒲亭的会谈将在不久之后举行。德国总理梅尔茨今天表示，德国假定乌克兰总统泽伦斯基将会出席这场会议。

蒲亭（Vladimir Putin）与川普（Donald Trump）本月15日预计在美国阿拉斯加州会晤，试图解决俄国与乌克兰为时3年多的冲突。乌克兰与欧洲主张，基辅当局必须参与谈判。

梅尔茨（Friedrich Merz）接受德国第一电视台（ARD）访问时说：「我们希望并且假定乌克兰政府、泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统会参与这场会议」。

梅尔茨告诉德国第一电视台，柏林当局正在与华府密切合作，试图确保泽伦斯基出席会谈。

他说：「我们无论如何都不能接受，跳过欧洲人与乌克兰人，由俄罗斯与美国讨论甚至决定领土问题…我假定美国政府的立场与我们相同。」

梅尔茨表示，他希望这些会谈能够带来朝向和平解决方案的重大进展，甚至达成「突破」。

他说：「我们希望本月15日出现突破…最重要的是，（我们盼望）最终能停火，且能在乌克兰进行和平谈判。」

俄罗斯与乌克兰今年已经进行3轮谈判，但在停火方面毫无成果。

