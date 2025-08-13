The Swiss voice in the world since 1935

美俄峰会在即　蒲亭与金正恩通话展现密切关系

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社莫斯科12日电） 克里姆林宫今天表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与北韩领导人金正恩通电话，告知金正恩有关蒲亭本周计划与美国总统川普在阿拉斯加会谈的最新消息。

北韩中央通信社（KCNA）随后也报导两位领导人通话，但未提及蒲亭与川普将在本月15日会晤。

北韩中央通信社的报导，金正恩和蒲亭讨论到在去年签署的战略伙伴关系协议下，双边往来的各项进展，「确认未来加强合作的意愿」。

北韩中央通信社报导称，蒲亭感谢北韩在俄罗斯与乌克兰的战争期间帮忙「解放」俄国西部库斯克州（Kursk），并赞赏北韩军人「展现勇敢、英雄主义和自我牺牲的精神」。

根据南韩情报部门评估，北韩已派遣逾万名士兵支援俄罗斯在俄西的军事行动，据信正计划加派兵力。

位于首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies ）校长梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社，两位领导人公开这次通话，显示他们「有意向国内外展示彼此的亲密关系」。

梁茂进表示，如果川普和蒲亭就乌克兰和平协议达成共识，「蒲亭可以传达金正恩在川普的北韩相关利益上的立场，这可能包括一场有条件的裁减核武峰会」。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团