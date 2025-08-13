美俄峰会在即 蒲亭与金正恩通话展现密切关系

（法新社莫斯科12日电） 克里姆林宫今天表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与北韩领导人金正恩通电话，告知金正恩有关蒲亭本周计划与美国总统川普在阿拉斯加会谈的最新消息。

北韩中央通信社（KCNA）随后也报导两位领导人通话，但未提及蒲亭与川普将在本月15日会晤。

北韩中央通信社的报导，金正恩和蒲亭讨论到在去年签署的战略伙伴关系协议下，双边往来的各项进展，「确认未来加强合作的意愿」。

北韩中央通信社报导称，蒲亭感谢北韩在俄罗斯与乌克兰的战争期间帮忙「解放」俄国西部库斯克州（Kursk），并赞赏北韩军人「展现勇敢、英雄主义和自我牺牲的精神」。

根据南韩情报部门评估，北韩已派遣逾万名士兵支援俄罗斯在俄西的军事行动，据信正计划加派兵力。

位于首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies ）校长梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社，两位领导人公开这次通话，显示他们「有意向国内外展示彼此的亲密关系」。

梁茂进表示，如果川普和蒲亭就乌克兰和平协议达成共识，「蒲亭可以传达金正恩在川普的北韩相关利益上的立场，这可能包括一场有条件的裁减核武峰会」。（译者：纪锦玲）