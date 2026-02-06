美俄战略武器裁减条约届期失效 川普吁另缔新约

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿5日电） 美俄「新战略武器裁减条约」今天到期失效，引发外界对新一轮全球军备竞赛担忧。美国总统川普今天呼吁制定全新的核武条约。

川普政府一再施压，希望新条约能纳入中国。虽然中国的核武库远不及美俄庞大，但规模持续成长，不过北京一再公开拒绝加入美俄限武。

美国与俄罗斯2010年签订的「新战略武器裁减条约」（New START）5日到期。这个条约两大核武强权间最后一个限武机制，过去俄罗斯一直希望延长协议，但川普多半保持沉默。

在条约失效数小时后，川普表示由前总统欧巴马签署、拜登延长的「新战略武器裁减条约」条约，当年谈判过程「非常糟」且被严重违反。

他在真实社群（Truth Social）上写道：「应该让我们的核子专家研拟一份全新、更佳且现代化的条约，以便延续至未来。」

被问到美俄协商新条约期间，是否同意继续遵守原本「新战略武器裁减条约」内的条款时，白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）说「就我所知是没有」。

之前随美俄关系恶化，俄罗斯拒绝配合「新战略武器裁减条约」内的检查程序。

俄方4日表示随条约失效，已不再自我限制核弹数量。

尽管「新战略武器裁减条约」陷入僵局，川普仍积极重启与俄国外交，去年8月曾邀请俄罗斯总统普丁赴阿拉斯加展开两人峰会。

美方今天也宣布，经过在阿布达比（Abu Dhabi）举行的三方会谈后，已重启与俄罗斯的高层军事对话，讨论乌克兰战争相关议题。