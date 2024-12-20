美倍增叙利亚驻军 打击伊斯兰国组织

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（法新社华盛顿19日电） 五角大厦今天指出，美国今年稍早将派驻叙利亚的军队人数倍增至2000人左右，作为打击圣战士组织伊斯兰国（IS）的行动一环。

华府多年来称在叙利亚派驻约900名军事人员，作为国际打击伊斯兰国的行动一部分；这个组织曾占据叙利亚和邻国伊拉克广大领土，后来在美国领军的空袭支援下，遭叙利亚本地武装组织打败。

五角大厦发言人赖德（Pat Ryder）告诉媒体，目前「约有2000名美军驻守叙利亚」，至少已数月之久。

赖德说：「新增的人数…被视为临时部队，目的在支援击败伊斯兰国的任务，支援长期部署在当地的部队。」

华府多年来定期发动攻击和突袭，以防范伊斯兰国组织死灰复燃，并表示目前在伊拉克部署约2500名美军。

不过，自叙利亚反抗军发动闪电攻击导致阿塞德（Bashar al-Assad）政府本月稍早垮台并掌控国家以来，美国对之前叙利亚和俄罗斯空防区域加强攻击。

叙利亚反抗军12月8日占领首都大马士革（Damascus），当天华府宣布攻击超过75处伊斯兰国目标，美军中央司令部（US Central Command）表示，此举目的是确保伊斯兰国「无法趁眼前局势在叙利亚中部进行重建」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）