美允俄油轮停靠古巴 川普：哈瓦那政权仍将垮台

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（法新社哈瓦那29日电） 美国总统川普今天表示，尽管华府对古巴实施燃料封锁，莫斯科仍可能向古巴运送石油，他同时重申，哈瓦那政权「将在短时间内垮台」。

一艘满载原油的俄罗斯油轮将抵达这个陷入能源危机的岛国。

川普指出，这批原油将为古巴提供喘息空间，但他同时重申对古巴共产政府的威胁，称其「将在短时间内垮台」。

根据船舶追踪网站MarineTraffic，这艘名为阿纳托利．科洛德金号（Anatoly Kolodkin）的油轮载运73万桶原油驶往古巴，目前位于古巴东北部外海，预计31日抵达。

这将是古巴自今年1月以来首次获得石油供应，对这个人口约960万、能源与经济危机日益恶化的国家而言，无疑是一根救命稻草。

根据船舶追踪资料，这艘受到制裁的俄罗斯船只属于俄国「影子船队」。

川普从佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）返回华府途中对记者说：「如果有国家想向古巴运送石油，我不会反对，无论这个国家是不是俄罗斯。」

他接着说：「古巴完蛋了，他们的政权很糟糕，领导阶层腐败无能，所以无论他们是否取得一船石油，都不会改变什么。」

川普补充说：「我宁可让石油进来，无论是从俄罗斯还是其他国家，因为人民需要取暖、制冷，以及其他所有生活必需品。」

美军今年1月夜袭委内瑞拉，推翻左翼独裁领导人马杜洛（Nicolas Maduro），切断了委内瑞拉对古巴的石油供应。

美国总统川普随后扬言将对任何向古巴供应石油的国家徵收关税，并表示不排除「接管」古巴的可能性。

川普说：「短时间内，这个政权将会垮台，我们将出手协助。我们会帮助被古巴逐出的优秀古巴裔美国人，他们的家人有很多遭到古巴强人卡斯楚（Fidel Castro）迫害与杀害…古巴将成为下一个（目标）。」（编译：刘文瑜）