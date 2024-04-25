美光获美政府补助61亿美元 在纽约和爱达荷盖晶片厂

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（法新社华盛顿25日电） 美国白宫今天表示，美国商务部将提供美光科技公司（Micron Technology Inc.）高达61亿美元（约新台币1988亿元）补助，以协助该公司在纽约州和爱达荷州兴建半导体厂。

美国总统拜登今天将前往纽约州雪城（Syracuse），他将在当地宣布美光获得补助的消息。这是华府把半导体制造带回美国计画的一部分。

华府致力确保美国在晶片产业的领先地位，特别是在关于人工智慧的发展方面，无论是基于国安理由，还是因为面对与中国的竞争。

美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）告诉媒体，这项投资将协助美光「20年来首次将先进的记忆体晶片制造带回美国」。

美光这笔61亿美元的补助来自「晶片法案」（Chips and Science Act）。美国国会为了鼓励研发和半导体美国制造于2022年通过提供补助和税赋优惠的晶片法案。

白宫表示，这笔补助金将协助美光在纽约州克莱（Clay）与爱达荷州波伊西（Boise）兴建2座晶片厂。美光的总部位于波伊西。

根据初步协议，美国商务部还将提供研拟中的75亿美元贷款。

根据白宫，未来20年，美光将投资高达1250亿美元，在纽约和爱达荷州「打造先进记忆体制造生态系」。

美光的投资预估将创造7万多个工作机会，其中包括2万个直接的营造和制造工作。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）