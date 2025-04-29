美公民童同遭遣返 无证移民母：震惊且受到创伤

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（法新社德古西加巴28日电） 两名无证移民母亲和她们在美国出生的3个孩子上周遭遣返到宏都拉斯，她们的律师今天表示，美国政府此举令这些母亲感到震惊且受到创伤。

美国总统川普对移民问题立场强硬，这两名母亲和她们的孩子上周在南部的路易斯安那州遭驱逐出境，其中一个孩子是癌症病童。

根据美国民权联盟（ACLU）和「全国移民计画」（NIP），罗培兹（Jenny Lopez Villela）和她的两岁女儿25日遭驱逐出境，而另一名未透露姓名的母亲和她4岁及7岁的孩子也被遣返。

美国民权联盟说，其中这名4岁孩童患有「一种罕见的转移性癌症」，在没有携带药品也无法联络医生的情况下被遣送出境。

罗培兹目前怀有身孕，她还有一名在宏都拉斯出生的11岁女儿，与她一起搭上遣返专机。

这两个家庭的父亲则留在美国。

罗培兹的律师龚萨雷兹（Mich Gonzalez）说：「这两个家庭正在经历极其艰难的时期，并试着思考该如何走出困境，以及接下来将采取哪些行动。」

NIP的移民权利律师曼德斯（Michelle Mendez）说，这样的情况「相当悲惨」，还说这些家庭经历了「创伤」。

川普的边境安全事务负责人霍曼（Tom Homan）今天在白宫告诉记者，这些孩子并未被驱逐出境，是他们的母亲决定带他们一起到宏都拉斯。

他说：「如果你明知自己非法入境，却选择生下一个美国公民孩子，就会让你和你的家庭陷入这种境地。我们的做法是，让这些孩子与要求带他们离开的母亲一起出境。这是家长的决定…是那些母亲自己做出的选择。」

宏都拉斯副外交部长贾西亚（Antonio Garcia）告诉法新社，政府正在调查此事。

他说，总统卡斯楚（Xiomara Castro）「对这种家庭离散的情况感到担忧。我们希望正当程序得到尊重」。

路易斯安那州一名联邦法官计划于5月16日就罗培兹两岁女儿遭驱逐一案举行听证会，「以消除我们强烈怀疑，政府在未经正当法律程序的情况下，将一名美国公民驱逐出境」。

这名女童的父亲已提出紧急申请，要求颁发临时限制令，好让女儿回到美国。

值此之际，川普正试图终止在美承认超过150年的出生公民权。