美共和党内哄法案众院卡关 川普财政政策遇打击

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（法新社华盛顿16日电） 美国共和党财政鹰派今天不让一场关键投票过关，使得涵盖总统川普国内施政核心的大型法案无法推进，对川普的税收与支出政策形成一大打击。

川普正推动他口中「一项漂亮的大法案」，将延续他第一个总统任期的减税政策，同时搭配会导致数百万名最贫困美国人民失去医疗保险的撙节措施。

然而，共和党籍国会议员内部分歧严重，基层竞争激烈，使得法案推进过程更加复杂，外界严重怀疑这套大型法案能否在下周众议院全院表决通过。

尽管川普在社群媒体上批评党内反对派是「哗众取宠的人」，共和党领导的众议院预算委员会（House Budget Committee）今天仍有5名保守派议员与民主党一同否决法案。

德州保守派联邦众议员罗伊（Chip Roy）表示：「这套法案严重不及格，无法达成我们所说的关于赤字的目标。我们在开空头支票，我们的下一代将为此付出代价。」

这个委员会负责将共和党最近几周在各个政策委员会批准的11项不同法案整合，通常这是在提交众议院审议前形式上的步骤。

预算委员会的否决并不代表这套法案的最终结果，这套法案内容将重新调整并送回委员会进一步辩论，预定18日晚上10时（台湾时间19日上午10时）开始，然后进行新的表决。

然而这暴露了党内沿岸州温和派与右翼之间至今依然难以解决的分歧，而且仍可能使得川普的施政计画偏离轨道。

众议院议长强生（Mike Johnson）预计在本周末寻求与党内反对派达成妥协。不过从中取得平衡将充满挑战，因为他对债务鹰派做出的任何让步都可能引发温和派的连锁倒戈。

与此同时，共和党籍参议员也毫不讳言，在这套法案送到参议院后，他们有意大幅调整内容。