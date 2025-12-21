美再扣油轮 委内瑞拉批「窃取与绑架」

4 分钟

（法新社卡拉卡斯／华盛顿20日电） 美国今天在委内瑞拉外海的国际水域拦截并扣押一艘船只，相关画面随后曝光，委内瑞拉政府在声明中谴责美国再次「窃取与绑架」油轮。

委国副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒体发布的声明中表示，「绝不姑息这些行为」，还说「那些应对这些严重事件负责的人，必将因其犯罪行为受到法律和历史审判」。

这是美国近几周以来，第2度在委内瑞拉附近扣押受制裁油轮，华府目前已在该区域进行大规模军事部署。美国总统川普几天前宣布将对所有受制裁油轮实施「封锁」。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在社群平台X写道：「在12月20日的黎明前行动中，美国海岸防卫队（Coast Guard）在战争部支援下，拦截一艘曾停靠委内瑞拉的油轮。」

贴文附上一段近8分钟的空拍影片，画面显示一架直升机盘旋在一艘大型油轮甲板上方。

诺姆补充说：「美国将持续打击非法转运、用于资助该地区毒品恐怖主义的受制裁石油。我们会找到你们，并阻止你们。」

「纽约时报」引述一名不具名美国官员和两名消息人士的话报导，这是一艘载运委内瑞拉石油的巴拿马籍油轮，近日已离开委内瑞拉，目前位于加勒比海水域。

国土安全部的贴文指出，这艘名为「世纪号」（Centuries）的油轮「涉嫌运载受美国制裁的石油」。

战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）稍后转发诺姆的发文及相关影片，并表示川普对「受制裁油轮」实施的封锁令将持续全面生效。

过去几个月来，美国以打击拉美地区毒品走私为由，持续在加勒比海部署大量军力。

委内瑞拉国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino Lopez）今天在卡拉卡斯（Caracas）出席公开活动时发表谈话，对美方的行动表示抗议，但未提及遭美方拦截的油轮。

他说：「我们正在对抗谎言、操控、干预、军事威胁以及心理战，这吓不倒我们。」

目前有11艘美国军舰部署在加勒比海，包括全球最大航空母舰、一艘两栖攻击舰、2艘两栖运输舰、2艘巡洋舰以及5艘驱逐舰。

美国海岸防卫队也在该地区部署舰艇，但以「作战安全为由」拒绝提供相关数据。

卡拉卡斯将这类举措视为美国企图推翻左派强人马杜洛（Nicolas Maduro）的行动，同时「窃取」委内瑞拉石油。华府与许多国家视马杜洛为非法总统。 自美军上周首度扣押油轮以来，当地已形同实质禁运。许多载有数百万桶原油的油轮为避险而滞留委国水域，导致委国原油出口骤降。

目前原油市场供应暂属充足。然而，若禁运持续一段时间，导致每日损失近百万桶原油供应，届时料将推升国际油价。（编译：刘文瑜）