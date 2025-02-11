美军停招跨性别者 中止军人性别转换治疗

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（法新社华盛顿10日电） 美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）发布备忘录，阻止跨性别者加入美国军队，并中止现役军人的性别转换治疗程序。

这份本月7日发布的备忘录今天作为一起案件的法庭文件一部分而公开。这起案件挑战总统川普今年1月底旨在禁止跨性别人员服兵役的行政命令。

赫格塞斯的备忘录指出：「立即生效，所有有性别不安（gender dysphoria）史的个人新入伍都暂停。」

此外，「所有关于确认或促进军人性别转换的未安排、已安排或计画内的医疗程序都暂停」。

备忘录并未具体说明已经入伍的跨性别者会面临哪些处置，但引用川普行政命令指出，「表达与个人性别不同的虚假『性别认同』不能满足服兵役所需的严格标准」。

近年美国跨性别者面临兵役政策剧烈变化，民主党政府试图允许他们公开身分服役，川普则一再试图将他们排除在军队之外。

2016年，在民主党籍总统欧巴马第2个任期内，军方取消了对跨性别军人的禁令。

根据这项政策，已服役的跨性别军人可以公开身分服役，2017年7月1日开始接受跨性别新兵。

但川普2017年1月上任后，将跨性别者入伍日期推迟到2018年，之后决定完全扭转政策。