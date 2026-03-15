美军加油机在伊拉克失事 五角大厦公布6殉职人员身分

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（法新社华盛顿14日电） 美国国防部今天公布本周稍早在伊拉克西部空难中殉职的6名美军机组人员身分。当局表示，这起加油机坠毁事件并非因「敌方火力」所致。

这架KC-135空中加油机12日在伊拉克西部坠毁，使美军在对伊朗相关行动中的殉职人数达到至少13人。参与同项任务的另1架飞机则安全降落。

美国国防部表示，罹难的6名机组人员分别为：阿拉巴马州奥本33岁的克林纳（John Klinner）；华盛顿州科文顿31岁的萨维诺（Ariana Savino）；肯塔基州巴得镇34岁的普鲁特（Ashley Pruitt）；印第安纳州莫雷斯维尔38岁的柯瓦尔（Seth Koval）；俄亥俄州威明顿30岁的安斯特（Curtis Angst）；以及俄亥俄州哥伦布28岁的西蒙斯（Tyler Simmons）。

前3人隶属美国空军，后3人则隶属于美国空军国民兵。

五角大厦官员表示，坠机事故仍在调查中；美军中央司令部（US Central Command）先前则指出，这次的飞机折损与敌方或友方火力无关。

这次KC-135坠毁事件，是美国联手以色列2月28日空袭伊朗、招致伊朗对中东多地发动攻击以来，美军折损的第4架军机，前3架分别是在科威特被友军误击的F-15战机。