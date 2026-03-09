美军售称霸全球 欧洲成全球最大武器买家

（法新社斯德哥尔摩9日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的报告显示，过去5年全球武器流通量增加近10%，其中欧洲进口量更增加3倍以上。

根据报告，欧洲国家武器采购量激增，至少部分原因在于各国正采购武器以供应乌克兰，以及因应来自俄罗斯的潜在威胁，正寻求提升自身的军事能力。2021年至2025年间全球武器流通量较前一个5年增加9.2%。

由于少数大型合约的交付就可能左右单一年度的数据，因此斯德哥尔摩国际和平研究所以每5年为单位来分析趋势。

虽然欧洲武器进口量尚未达到冷战时期的程度，但斯德哥尔摩国际和平研究所武器转移计画主任乔治（Mathew George）告诉法新社：「欧洲现在已成为全球最大的武器接收地区。」

他在声明中表示：「自2022年以来向乌克兰交付武器是最显着的因素，但大多数其他欧洲国家也已开始大幅增加武器进口，以强化军事能力，因应被认为日益升高的俄罗斯威胁。」

欧洲国家占全球武器进口总量的33%，与前一个5年期间相比，大幅增长210%。

欧洲进口的武器中，有48%来自美国。美国在武器出口方面占据主导地位，在该期间占全球武器转移总量的42%，高于前一个5年期间的36%。