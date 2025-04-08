美军大型侦察无人机将常驻冲绳

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（法新社东京8日电） 日本冲绳防卫局今天告知冲绳县政府，美国海军将于数周内无限期部署数架大型无人侦察机MQ-4C到美军嘉手纳基地。而冲绳县政府已就此表达反对之意。

美军这项计画是希望强化日本西南地区搜集情报、警戒监视与侦察能力。

MQ-4C人鱼海神（MQ-4C Triton）无人机可从空中搜集船舰的情报与执行警戒任务等，全长约15公尺、翼展约40公尺，可连续飞行逾24小时，续航距离约1万5000公里。

去年5月至10月间美国海军曾经暂时性部署2架MQ-4C无人机至冲绳县的嘉手纳基地，目的是为了强化东海、日本西南群岛周边的警戒监视机制。

而冲绳防卫局的负责人今天上午拜访冲绳县政府，向知事办公室的负责人说明此事。冲绳县府表示，接获的说明包含美方预计在数周内配备数架无人机，期限未定。

美国海军与陆战队2023年10月以后相继在嘉手纳基地部署MQ-9死神无人侦察机（MQ-9 Reaper），这次美军再度安排MQ-4C驻防冲绳，预料引发周边地方自治体（地方政府）等方面更强烈反弹。

冲绳县政府基地对策总括监（下辖冲绳县知事办公室）又吉信听完冲绳防卫局说明后向媒体表示，「县政府的立场是要求减轻（美军基地带给冲绳的）负担，已传达『反对』立场，即便要部署无人机，也希望（美方）考虑相应减少有人机的数量。」