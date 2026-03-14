美军猛轰伊朗哈格岛 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎13日电） 中东战争今天进入第14天，美军猛烈轰炸伊朗石油出口枢纽哈格岛军事目标，美国总统川普扬言若航行受阻将摧毁石油设施。

●美以动向

川普今天表示，美军已猛烈轰炸伊朗哈格岛（Kharg Island）的军事目标；哈格岛处理伊朗几乎所有的原油出口。

川普在社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，他目前选择不摧毁岛上的石油基础设施，但若伊朗干扰荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的自由安全航行，他将立即重新考虑。

川普今天告诉记者，美国海军将在「很快」的时间内开始为通过荷莫兹海峡的油轮护航，以恢复石油出口。目前他正努力应对美国国内油价飙升问题。

另一方面，根据「华尔街日报」报导，美国似乎正派遣一艘两栖突击舰和大批陆战队员前往中东地区，以增强美军在中东的部署。

美国有线电视新闻网（CNN）报导指出，涉及的陆战队为一个远征支队，通常包含2500名陆战队员与官兵。

此外，美国国务院也正悬赏1000万美元，徵求有关伊朗新任最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）及其他高层官员的资讯。

以色列方面，军方表示，自从与美国展开联合行动以来，已在伊朗境内进行约7600次攻击，在黎巴嫩境内则进行1100次打击。

法新社记者目击，在伊朗发射飞弹的警报响起，并传出爆炸声后，以色列商业中心特拉维夫（Tel Aviv）周边有两处地点冒出浓烟。

●伊朗动向

伊朗新闻机构报导，为回应哈格岛遇袭，伊朗军方在德黑兰当地时间14日透过声明威胁指出，要是伊朗的石油设施遭到攻击，将摧毁该地区与美国有关的能源基础设施。

伊朗官媒还报导，伊朗向以色列发动新一轮飞弹攻击；以色列救援人员表示，袭击后并未收到人员伤亡报告。

以军则表示已辨识出来自伊朗的飞弹，防空系统正运作拦截威胁，多个地区响起防空警报，民众纷纷躲入避难所。

●油价股汇动态

由于投资人担心危机延长可能推升通膨并打击全球经济，油价今天维持在每桶100美元以上，股市则下跌。

国际原油基准指标布伦特原油收在每桶103.14美元，本周累计上涨11%。自美以空袭伊朗使石油资源富饶的中东地区陷入战争以来，油价已暴涨超过42%。

●其他国家及组织

安全消息人士告诉法新社，伊拉克首都巴格达（Baghdad）当地时间14日传出爆炸声响，两次空袭锁定了势力强大的亲伊朗团体「真主党旅」（Kataeb Hezbollah），造成两名成员丧生，其中包括一名「关键人物」。

消息人士并未指明空袭的幕后黑手，但自战争爆发以来，多起针对伊拉克境内亲伊朗战士的攻击，皆被归咎于美国与以色列。

卡达内政部当地时间14日表示，由于伊朗对波斯湾国家持续发动报复性空袭，卡达正针对部分「关键地区」进行撤离行动。

卡达首都杜哈（Doha）市中心的穆谢雷布区（Musheireb）部分居民收到手机简讯，要求他们「立即撤离至最近的安全地点」，作为暂时性预防措施。

黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩南部一个初级医疗中心发动攻击，造成至少12名医护人员丧生。

卫生部指出，这次攻击是「数小时内二度对卫生部门发动攻击」。在此之前，对萨瓦内（Sawaneh）的攻击已造成两名隶属真主党（Hezbollah）及其盟友组织「艾玛尔」（Amal）的医护人员身亡。

真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）表示已准备好与以色列进行长期对抗。与此同时，以色列扬言要将让黎巴嫩在基础设施损坏方面付出「日益沉重的代价」。

黎巴嫩卫生部表示，以色列的攻击今天仍在继续，其中包括在南部港口城市锡登（Sidon）附近一个村庄的攻击，造成8人丧命。卫生部表示，自3月2日以来，以色列的攻击已在黎巴嫩造成至少773人丧生。

此外，知情人士告诉法新社，随着战争席卷中东地区，在巴林和沙乌地阿拉伯举行的一级方程式（F1）赛车将取消或重新安排。

巴林赛事原定于4月10日至12日举行，沙乌地赛事则原定于下一周进行。