美军：3架美战机遭科威特防空部队误击坠毁

afp_tickers

2 分钟

（法新社科威特市2日电） 美军中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美国战机在科威特上空，遭科威特防空部队误击而坠毁。事件发生时正在进行战斗，包括应对来自伊朗的攻击。

美军中央司令部今天表示：「3架支援『史诗怒火行动』（Operation Epic Fury）任务的美军F-15E攻击鹰式战斗机，在科威特上空因明显友军误击事件而坠毁。」

「在包含伊朗军机、弹道飞弹、无人机攻击的战斗期间，这些美国空军战机遭到科威特防空部队误击坠落。」

美方并补充道，6名机组人员全数弹射逃生，安全无虞。

声明指出：「科威特已承认这起事件，我们感谢科威特国防部队在持续行动中所做的努力与支援。」

科威特国防部稍早表示，数架美军战机今晨坠毁科威特境内，机组人员全数生还。

上月28日，美国与以色列联手对伊朗发动攻击，伊朗今天连续第3天锁定波斯湾各地的美国盟友进行报复。

法新社记者目击美国驻科威特大使馆冒出黑烟。使馆方面未宣布被击中，但发布安全警示，呼吁民众远离。另外，一处美国基地与一座发电厂也沦为攻击目标。

阿拉伯联合大公国的阿布达比及杜拜，以及卡达首都杜哈、巴林首都麦纳玛也传出爆炸声响。