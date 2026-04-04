美军F-15E被击落 美国伊朗争相搜寻失联飞官

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗与美国部队4日竞相寻找战争爆发以来，首度在伊朗境内被击落的美军战机失踪乘员。

德黑兰宣称击落这架F-15E战机，美国媒体则称美军特战部队已救出两名机员中的一人，另一人下落不明。

伊朗军方同时表示，在波斯湾另击落一架美军A-10攻击机，美国媒体称该机驾驶已被救回。

美国与以色列2月28日对伊朗开战，并击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei），伊朗反击使冲突蔓延中东，重创全球经济殃及数以百万计民众。

美国总统川普告诉美国国家广播公司（NBC），F-15损失不会影响与伊朗的谈判，「不会，一点也不会。现在是在战争状态」。

伊朗军方中央作战指挥部发言人说：「一架美国敌对战斗机闯入伊朗中部领空，遭革命卫队航空部门先进防空系统击毁」。

「战机已彻底炸毁，相关搜救行动仍在持续中。」

伊朗一名电视台记者在地方的官方频道上报导，任何抓到机组人员活口者将「获得丰厚奖励」。

在今天之前，美军于伊朗战事已损失多架军机，包括一架加油机在伊拉克坠毁，以及3架F-15被科威特友军误击打落。

累积400小时作战飞行经验的美国退役准将坎威尔（Houston Cantwell）表示，飞行员遇险时的受训本能将会启动，协助落地前的应变。

他告诉法新社：「第一要务是隐蔽起来，因为不想被俘虏。」

伊朗国会议长卡里巴夫（Mohammad Ghalibaf）讥讽川普政府，在社群平台X上写道「他们如今已从政权更迭沦为狼狈搜救飞行员」。

「哇，真是惊人的进步。简直是绝世天才。」