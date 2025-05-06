美前副总统彭斯批评川普关税 担心最终伤害美国经济

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（法新社华盛顿5日电） 美国前副总统彭斯（Mike Pence）今天批评川普政府的关税政策，指潜在的供应短缺问题，可能促使美国民众要求白宫采取「不同做法」。

彭斯接受美国有线电视新闻网（CNN）黄金时段专访时谈到各种议题，并批评川普赦免几乎所有因2021年1月6日闯入国会山庄被究责的暴动者。

川普今年1月重返白宫后，对几乎所有美国贸易伙伴实施大范围关税措施，声称其他国家采取「不公平」做法，美国必须与每一个国家达成贸易平衡。

彭斯在川普第一次执政期间担任副手，但在川普坚称2020年大选存在舞弊后，两人分道扬镳。川普2020年大选输给民主党的拜登，川普的支持者闯入国会山庄，企图阻挠国会认证拜登胜选，后来许多人入狱。

彭斯说，他担心川普的关税「实质上是一种新的产业政策，将导致通货膨胀，伤害消费者，最终伤害美国经济」。

在俄乌战争上，彭斯似乎也不认同川普的做法，称俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「只服膺力量」。

彭斯说：「如果过去3年教会了我们什么事，就是蒲亭不想要和平，他想要的是乌克兰。」

彭斯也对川普赦免国会大厦暴动者感到失望。他说：「看到川普总统赦免那天暴力攻击执法者的人，我深感失望…依据宪法，总统有赦免权，但我在那一刻觉得这释出了错误讯息。」

川普的支持者视彭斯参与国会认证拜登胜选之举为背叛，共和党的集会常可听见「吊死彭斯」的口号。

但彭斯说，他仍为当年川彭配的政绩感到自豪，「在最后命中注定般的那段日子到来前，我们从未有过争执」。