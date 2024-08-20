美前总统欧巴马全代会将为贺锦丽站台 民主党人兴奋期待

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（法新社芝加哥20日电） 美国前总欧巴马今天出席民主党全国代表大会时，将推崇党籍总统候选人贺锦丽是民主党未来之所系。经历选战风风雨雨后，贺锦丽终将正式获提名，心情犹如坐云霄飞车一般。

人气不坠的欧巴马在党内仍动见观瞻，他将在芝加哥举行的民主党全国代表大会（Democratic National Convention）告诉党代表，贺锦丽（Kamala Harris）是领导国家迈向「远大未来」的不二人选。

现任总统拜登上个月退选，震惊各界。拜登曾任欧巴马副手，而欧巴马将加入民主党籍前总统柯林顿（Hillary Clinton）等大咖之列，轮番在这次民主党全代会助讲。 出席全代会前，欧巴马先在X平台发文说：「回芝加哥老家真好。」他将以党内最大咖之姿在美国职篮NBA芝加哥公牛主场亮相，为贺锦丽拉抬声势，寻求不让共和党总统候选人川普再度入主白宫。

欧巴马指出：「期盼出席民主党全代会，加入那么多鼓舞人心的人，分享这场大选中至关重大的事。」

56岁党代表海瑟罗特（Ted Hiserodt）表示，对他而言，「欧巴马是最伟大演说家之一」，他「非常兴奋」。

他告诉法新社：「他就是有办法吵热气氛、点燃志工热情。」 海瑟罗特和大约4700名党代表将透过仪式性的现场投票，正式确认贺锦丽的党籍候选人身分。民主党8月初已经透过线上投票确认此事，只是当时少了传统上会有的盛况和庆典般的排场。