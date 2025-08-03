美前特别检察官史密斯遭调查 曾主导两起川普刑事案

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（法新社华盛顿2日电） 美国媒体今天报导，美国官员已对前特别检察官史密斯（Jack Smith）展开调查。史密斯曾主导两起针对总统川普的联邦刑事案件。

特别检察官办公室（Office of Special Counsel）告诉「纽约时报」（The New York Times），他们正在调查史密斯是否可能违反「海契法」（Hatch Act）。该法禁止联邦雇员在执勤期间从事政治活动。 据报导，共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）曾要求特别检察官办公室调查史密斯的行为是否意图影响2024年大选。 负责监督联邦雇员行为的特别检察官办公室尚未立即回覆法新社的置评请求。 史密斯于2022年获任命为特别检察官，并指控川普策划推翻2020年大选结果，以及在卸任后不当处理机密文件。 川普否认这两项指控，并试图将其定调为出于政治动机的行为，指控司法部已成为用来对付他的武器。

这两起案件最终都未进入审判阶段。在川普于2024年11月赢得总统大选后，根据司法部不对现任总统起诉的政策，史密斯也随即撤销所有指控。

川普在尚未兑现解雇他的竞选承诺前，史密斯便已辞职。

根据「海契法」，最严重的处分是终止聘用，但这并不适用于史密斯，因为他已经辞职。