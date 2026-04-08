美副总统称俄乌冲突难解 批欧洲领袖努力不足

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（法新社布达佩斯8日电） 目前正在匈牙利访问的美国副总统范斯，今天抨击欧洲领袖在结束乌克兰冲突方面努力不足，并称这场战争是目前「最难解决」的难题。

基辅当局今天呼吁美国应向俄罗斯施压以结束侵略行动，并称华府与德黑兰达成的协议，展现了美方「果断行动」的成就。

美国副总统范斯（JD Vance）表示：「我们对欧洲许多政治领导人感到失望，因为他们似乎对解决这场冲突不感兴趣。」

范斯指出，解决俄乌冲突的努力已取得「显着进展」，但这仍是「最难解决的战争」。他透露：「我们已收到乌克兰与俄罗斯提交的文件。我们成功让双方陈述立场，随着时间推移，双方的立场已越来越接近。」

他补充说：「这就是我们取得进展的原因。显然还没有走到最后一步，但我对此相当乐观，因为从根本上来说，这场战争已经变得毫无意义。」

范斯也赞扬匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。尽管俄罗斯侵略乌克兰，奥班仍与莫斯科保持密切关系，与多数欧盟国家立场相左。奥班也被指控在匈牙利12日举行国会大选之前，刻意煽动反乌克兰情绪。

范斯7日抵达匈牙利访问，力挺在这次的国会大选，面临执政16年来前所未有挑战的奥班。