美副总统范斯：美伊停火脆弱 川普亟欲取得进展

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（法新社布达佩斯8日电） 美国副总统范斯今天表示欢迎美国与伊朗「脆弱的停火」，并呼吁德黑兰抱持「诚意」进行谈判以达成长期协议。他还警告，美国总统川普「不是好惹的人」。

范斯（JD Vance）正在匈牙利首都布达佩斯进行访问，他谈到：「若伊朗愿意抱持诚意与我们合作，我认为我们能达成协议。」

范斯补充道，如果伊朗不坐上谈判桌，「他们将发现美国总统不是好惹的人，他耐心有限，急于取得进展」。

他指出，川普（Donald Trump）已展现「我们仍拥有明确的军事和外交优势，且或许最重要的是，具备强大的经济影响力」。

「如果伊朗想说谎、作弊或试图阻止我们刚建立的脆弱停火落实，他们将为此付出代价。」

德黑兰当局则警告，在正式谈妥协议前，战争尚未结束，同时呼吁波斯湾国家终止与美方的「合作」。

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指出，虽然已与美国达成停火两周协议，他们对美方的承诺「毫无信任」，并强调他们随时准备开火。

革命卫队在通讯软体Telegram发布声明说，其成员听从最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的命令，且「手指随时放在扳机上」。