美卫生部长小罗勃甘乃迪挨轰 川普力挺

（法新社华盛顿4日电） 美国卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）因为开除科学家并彻底改革国家疫苗政策等决策，在国会接受严厉质询。川普今天对备受争议的小罗勃甘乃迪表达支持。

川普在一场与科技业高层的白宫晚宴上表示：「他是个非常好的人，而且他立意良善，他只是有些比较不一样的想法。」

这场严厉质询长达3小时，时常演变为相互叫骂。一周前，川普政府将美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任莫纳雷斯（Sue Monarez）免职，使得这个美国首要的公共卫生机构陷入混乱。

主持听证会的联邦参议院财政委员会民主党籍领袖魏登（Ron Wyden）为听证会定调，要求小罗勃甘乃迪宣誓作证，指控他先前承诺不限制疫苗取得的证词是在说谎。这项要求后来遭到否决。

魏登怒斥：「小罗勃甘乃迪下台才符合国家最大利益，如果他不下台，川普就应该在他伤害更多人之前开除他。」

然而，川普力挺小罗勃甘乃迪，并于今天晚间的一场白宫活动上表示，他「今天表现得很好…我喜欢他与众不同这一点」。

疫苗已成为日益加深的党派斗争中的引爆点。

立场倾保守派的佛罗里达州昨天宣布将终止所有疫苗接种要求，包括学校在内；而由加州、华盛顿州和俄勒冈州组成的西岸联盟则宣布，他们将成立自己的疫苗建议机构，以抗衡小罗勃甘乃迪在国家层级的影响力。