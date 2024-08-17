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美参议员梅南德兹放弃无党籍竞选连任

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（法新社纽约16日电） 美国联邦参议员梅南德兹（Bob Menendez）先前因涉贪污遭定罪，他今天宣布放弃以无党籍身分竞选连任，结束了经历丰富的政治生涯。

70岁的纽泽西州民主党人梅南德兹早已指出，他会在本月20日辞去他自2006年以来担任的联邦参议员职位。

梅南德兹因涉嫌暗助几名在埃及和卡达有人脉的商人图利，被控勒索、妨害司法及收受贿赂等罪名，上个月在纽约遭判罪名成立。

法官将于10月29日宣布刑期，梅南德兹有可能在狱中度过余生。

他致函纽泽西州代理选举负责人巴勃（Donna Barber）说：「我要建议你的是，我希望从选票中删除我的名字。」

同为民主党籍的纽泽西州州长墨菲（Phil Murphy）宣布，赫尔米（George Samir Helmy）将代表纽泽西州完成梅南德兹剩余任期，任期将于明年1月结束。

墨菲说：「这是一段资历丰富的长期公职生涯划下一个不幸的句点。」

梅南德兹的妻子纳丁（Nadine）也已遭起诉。她正接受乳癌治疗，将个别受审。

美国联邦调查局（FBI）探员之前突击搜查梅南德兹夫妇的纽泽西州住家，查获近50万美元（约新台币1600万元）的现金，以及价值约15万美元的金条与一辆宾士（Mercedes-Benz）豪华敞篷车。

梅南德兹原是深具影响力的参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）主席，他在11个月前遭起诉后卸下此职。

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