美参院通过大而美法案 范斯投票打破平局

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（法新社华盛顿1日电） 共和党主导的美国联邦参议院今天表决总统川普的「大而美法案」，结果以50票对50票打成平手，最后副总统范斯（JD Vance）投下关键一票打破僵局，使法案闯关成功。

在这场堪称创纪录的24小时马拉松式连续投票（vote-a-rama）中，民主党参议员对该法案最具争议之处提出数十项挑战，参院共和党领袖在争取支持上面临困难。

参院多数党领袖图恩（John Thune）说服2名考虑支持民主党立场的温和派议员，使表决票数变为50票支持、50票反对，最后副总统范斯（JD Vance）投下关键一票，打破平手僵局。不过，该法案在扩大削减社福支出和使美国平添3兆美元国债方面，不免引发外界疑虑。

这个规模庞大的支出法案在参院闯关成功后，将提交联邦众议院审议，可能遭到民主党一致反对外，部分共和党议员也对法案中削减贫困美国人民的医疗和食物援助计画存疑。

所谓的「大而美法案」将延长川普（Donald Trump）即将到期的第1任期减税措施，延长减税所需经费高达4兆5000亿美元。具有争议之处在于，从其他地方省下1兆2000亿美元经费来支应这项措施，像是「医疗补助」（Medicaid）健保计画将首当其冲，预计美国有1200万名低收入和身障民众受影响。