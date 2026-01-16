美台达成贸易协议 降低台湾关税并大增赴美晶片投资

（法新社台北16日电） 台湾今天与美国达成贸易协议，内容含台湾输美货品关税15%且不叠加、台湾增加企业赴美投资，规模达5000亿美元（约新台币16兆）。台湾誓言保持全球最重要AI晶片制造国的地位。

晶片是全球经济的重要关键，台湾是全球半导体生产重镇，然而川普政府盼更多半导体能在美国本土生产。

美国商务部表示，美台这项协议「将推动美国半导体产业大幅回流」。

根据协议，美方将把对台商品的关税降至15%，低于原先20%的对等关税税率。美国祭出对等关税旨在因应美国自认不公的贸易逆差及相关行为。

另外，美国商务部指针对台湾汽车零件、木材及木制品等特定产业关税，最高将设定为15%；而学名药及部分天然资源则不会课徵「对等关税」。

台湾半导体及科技企业将新增赴美直接投资至少2500亿美元，用于先进半导体与人工智慧等领域的产能建设和扩张；另外台湾政府将提供至少2500亿美元信贷保证，协助台湾企业加码投资，进一步支持美国半导体供应链发展。

台湾政府指出，新关税不会与现行关税重复累加。

台湾在晶片业的主导地位长期以来被视为有助防范北京犯台或封锁的「矽盾」，也是美国支持台湾的重要诱因。然而北京潜在的攻击威胁，引发全球供应链中断忧虑，也让其他国家更希望能将晶片产能向台湾以外地区分散。

台湾经济部长龚明鑫告诉媒体：「以目前规划来看，台湾仍将是全球最重要的AI晶片制造国，不仅台湾企业，也是全球产业仰赖的来源。」

他预估到2030年，推动人工智慧（AI）系统的先进晶片产能，台湾与美国将分别约为85%对15%；到2036年，则将是80%对20%。

在野的国民党主席郑丽文表示，加码赴美投资半导体产能，恐带来台湾「产业空洞化」风险。