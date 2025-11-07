美右派转传IS支持纽约市长当选人 专家指为假讯息

（法新社华盛顿6日电） 研究人员今天说，美国右派意见领袖近日错误地把纽约市长当选人曼达尼与伊斯兰国组织扯上关系，还广泛转传一则假声明，这则假声明在社群媒体上获得数百万次浏览。

曼达尼（Zohran Mamdani）是美国纽约首位当选市长的穆斯林及南亚裔人士，尽管其政策主张与宗教背景遭到猛烈攻击，他本周仍以压倒性优势胜选。

在马斯克（Elon Musk）拥有的社群平台X上，大量反曼达尼帐号散布一份自称来自伊斯兰国（Islamic State）、名为「曼哈顿计画行动」的声明，该声明暗示将在选举日对纽约市发动攻击，以对抗所谓的「美国侵略」。

在将这份假声明与曼达尼连结的网红中，包括保守派意见领袖卢默（Laura Loomer），她与美国总统川普（Donald Trump）关系密切。

其他保守派帐号也引用这份所谓的声明，错误声称极端组织支持曼达尼当选市长。

不过，根据包括假讯息监督组织「新闻守门人」（NewsGuard）在内的多位研究人员说，这封印有伊斯兰国旗下「阿玛克通讯社」（Amaq）标志的所谓声明其实是捏造的。

美利坚大学（American University）学者克里齐斯（Meili Criezis）告诉新闻守门人，这份声明并不具备过去来自阿玛克通讯社的其他声明特徵。

克里齐斯表示：「阿玛克通讯社是由伊斯兰国用来发布消息与宣称对攻击事件负责的平台，不会如截图所示那样发出威胁。」

另一研究团体「资讯流行病学实验室」（Information Epidemiology Lab）也说，这份被流传的声明在语言、风格、格式与分发管道上，与伊斯兰国既有的媒体操作「明显」不同。