美司法部起诉中国4大货柜商 称疫情期间涉联合哄抬市场

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（法新社华盛顿19日电） 美国司法部今天宣布起诉7名中国高阶主管以及4大货柜制造商，理由是涉嫌联合控制产量并哄抬价格。遭司法部起诉的4家公司分别是：胜狮货柜、中国国际海运货柜（集团）、上海寰宇物流装备有限公司，以及新华昌集团。

司法部官员指出，被起诉企业拥有全球约95%的标准干货货柜产能。它们涉嫌在新冠疫情及全球供应链危机期间联合控制产量，对国际贸易影响达350亿美元（约新台币1兆1077亿元）。

遭起诉的主管中，胜狮货柜（Singamas Container Holdings Ltd）中国籍行销总监马南庆已在法国被捕，正进行引渡，另外6人在逃。

美国司法部次长伍德华（Stanley Woodward Jr.）表示，这些中国独占企业共谋操控价格，时间在2019年11月至2024年1月之间，它们的行为已违反「薛曼反垄断法」（Sherman Antitrust Act）。

伍德华表示，「全球疫情爆发之初，这些制造商凭藉市场支配地位趁危牟利。」企业获利大幅攀升，其中一家在短短两年内暴增近百倍。

代理助理部长阿塞菲（Omees Assefi）说，「这起案件波及每一间美国商店的货架、每一个美国家庭。」

「疫情高峰期间，被告藉由掐紧货源让自己荷包满满，却由饱受商品短缺与价格飞涨所苦的美国人民买单。」

阿塞菲回顾2020年疫情爆发时，商店货架如何被清空、积压订单如何倍增，供应链崩溃如何引发各类商品价格全面狂飙，货运货柜成本更是翻了一倍。

「我们作为一个国家，一起共渡那段艰难时期。与此同时，被告和他们的共谋者却从我们的苦难中捞取好处。」

美国总统川普日前走访中国并与中国国国家主席习举行高峰会，致力让美中双方，特别是贸易关系，回到更平稳轨道。

司法部官员将这份起诉书视为打击「掏空美国人钱包阴谋」的行动。

检察官主张，中国企业涉嫌勾结、操控价格与操控市场供应，最终将代价转嫁到美国企业和消费者。