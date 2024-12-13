美司法部：无FBI卧底探员参与国会攻击案

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（法新社华盛顿12日电） 美国司法部督察长霍洛维兹在今天公开的报告中指陈，前总统川普支持者2021年攻击国会大厦时，并无联邦调查局卧底探员在场参与，证明一项广为流传的右翼阴谋论是无稽之谈。

霍洛维兹（Michael Horowitz）在这份88页报告中表示：「在我们检视的资料或取得的证词中，没发现有证据显示或暗示（2021年）1月6日不同抗议群众或国会大厦当中有联邦调查局（FBI）卧底人员。」

数以千计川普支持者当天闯入国会大厦，企图阻止国会认证民主党籍的拜登赢得总统大选。

在国会遭攻击之前，川普发表一场激昂演说，错误指称大选存在舞弊。右翼媒体，甚至部分共和党籍国会议员诬指有FBI卧底人员挑起对国会的袭击。

霍洛维兹说，没有FBI卧底人员出现在川普的集会或国会大厦，但当时有26名FBI线人在华府。

其中3名线人的任务是通报国内恐怖分子嫌疑人，其他人则是自行选择在那里，并不是FBI要求他们这么做。

报告写道：「这些FBI线人1月6日均未获准进入国会大厦或禁区，或以其他方式违法，也没有任何线人1月6日奉FBI指示去怂恿其他人从事违法行为。」

不过霍洛维兹表示，1月6日国会大厦袭击案发生前FBI情搜失灵。

报告指出：「FBI负有重责大任，应确认计划于1月6日前往国会区域的国内恐怖主义嫌疑人的身分…却没有采取能够协助FBI及其执法伙伴进行准备的行动。」

报告提到：「具体来说，FBI没有于2021年1月6日之前事先徵询分局的意见，确认有关1月6日选举认证任何潜在威胁的情资，包括线人通报。」

报告引述FBI副局长阿巴特（Paul Abbate）说，就「于1月6日之前理解威胁状况」而言，「漏掉了这个基本动作」。

川普今年11月再次赢得总统大选，将于明年1月20日就职重返白宫。

超过1500人因涉国会攻击案而被起诉。川普称他们是「爱国者」和「政治犯」，承诺上任后赦免其中许多人。