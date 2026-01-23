美合资团队接手 美版TikTok正式易主

（法新社华盛顿22日电） TikTok今天宣布，中国母公司字节跳动已与美国投资者为主的合资企业签妥协议，今起由新的合资公司营运美版TikTok，确定走出恐在美国遭禁的阴霾。

短影音app的TikTok是全球数位娱乐巨擘，但由于其庞大影响力及与中国的关联，引发外界对隐私及国家安全的疑虑。

TikTok表示，全新成立的「TikTok美国数据安全合资公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）将服务超过2亿用户及750万家企业，同时实施严格措施以保护资料安全与内容审查。

TikTok在美易主是因应美国总统拜登任内通过「不卖就禁法」，该法要求中国母公司字节跳动（ByteDance）出售TikTok美国业务，否则将面临在其最大市场被禁的风险。

川普今天对TikTok在美正式易手表示欢迎，自称是促成此事的推手，同时也感谢中国国家主席习近平批准。

川普今夜在真实社群（Truth Social）上发文「我非常高兴能协助拯救TikTok！它现在将由一群伟大的美国爱国者及投资人持有，这些人是全球最大规模的投资人，TikTok也将成为重要的发声管道。」

「我也要感谢中国的习近平主席愿意与我们合作，最终批准了这项协议。」

字节跳动将在新公司持有19.9%的股份，使其持股比例低于法规所定的20%门槛。

三家投资公司─Silver Lake、甲骨文（Oracle）及阿布达比人工智慧投资基金MGX将各持15%股份。甲骨文执行董事长艾里森（Larry Ellison）是川普长期盟友。

其他投资者还包括戴尔家族（Dell Family Office）、须斯罕那国际集团（Susquehanna International Group）关联企业以及General Atlantic等。

新公司将保有针对美国用户信任与安全政策、内容审查的决策权。

但TikTok原业者会继续负责国际产品整合和商业活动，包括电商与广告。

根据协议，美国用户资料将储存在甲骨文安全云端环境，由第三方专家进行资安稽核，并遵循联邦标准。

专注于创作者经济的媒体公司Scalable共同执行长恩伯格（Jasmine Enberg）表示，TikTok用户预计会对这项协议松一口气，但「未来发展仍有许多重大问号」。

她告诉法新社：「TikTok现在应该正极力向广告商保证，一切业务运作如常。虽然用户不太可能需要重新下载应用程式，品牌合作伙伴仍希望确信他们的TikTok策略不会受到干扰。」

接手的新合资公司董事会将由7名成员组成，其中美国代表居多，但原TikTok执行长周受资也是董事成员。

原TikTok高层普瑞塞（Adam Presser）被任命为新公司执行长，法瑞尔（Will Farrell）则出任资安长。