美因应俄威胁 2026年起在德部署远程飞弹

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（法新社华盛顿10日电） 北约称俄罗斯对欧洲构成的威胁日增，而为了与这样的局势抗衡，美国和德国今天在北大西洋公约组织（NATO）会议中宣布，美国将于2026年开始在德国部署远程飞弹。

这项决定向德国运出的武器，将是自冷战以来欧洲大陆获美国武器中最强大的一批，这也是对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的明确警告。

美国和德国发布联合声明称，这样的「不定期部署」是为在欧洲长期部署军事力量做准备，其中包括「标准六型」（SM-6）飞弹、战斧（Tomahawk）巡弋飞弹，以及正在开发、射程更远的极音速武器。

根据美国和苏联1987年签署的「中程核飞弹条约」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty），此举本应被禁止，但美国在2019年时已退出。

北大西洋公约组织在今天发布的公报中提到：「我们不能低估北约会员国主权和领土完整性遭受攻击的可能性。」

在盟国力挺乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的情况下，有更多的援助流向乌克兰。

一份公报称，北约打算在明年提供乌克兰至少价值400亿欧元（约新台币1.4兆元）的军事援助，但那与北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）寻求提供的多年承诺有点差距。

北约在公报中加强了过去对中国的措辞，称中国是俄罗斯在乌克兰发动战争上的「决定性推动者」，并称中国持续对欧洲-大西洋安全构成体制性挑战。

史托腾柏格告诉记者，这是北约32个盟国首次联合起来，异口同声将中国列为俄罗斯发动俄乌战争的决定性推动者，并称这是一个重要的讯息。

他称北约不是一个实施制裁的组织，但补充道：「到头来，这得由各个盟友做出决定，但我认为北约在这次峰会上发出的讯息十分明确。」