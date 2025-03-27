美国上诉法院驳回川普要求解除驱逐禁令的请求

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（法新社华盛顿26日电） 美国联邦巡回上诉法院今天驳回川普政府要求解除下级法院禁止使用冷门战时法令，迅速驱逐委内瑞拉移民的命令。

联邦巡回上诉法院3位法官组成的合议庭，以2比1票数决定暂时维持根据1798年「外国敌人法」进行的驱逐禁令。

川普3月15日援引「外敌法」，迅速将疑为委内瑞拉黑帮阿拉瓜火车（Tren de Aragua）成员的人士递解出境。该法此前仅在1812年战争、一战和二战期间使用过。

地方法官波斯博格（James Boasberg）在同一天发出禁制令，暂时禁止川普政府根据「外敌法」进行任何进一步的驱逐航班，随后司法部提出上诉，要求解除该禁令。

遭驱逐的委国民众中，有律师表示有部分并非阿拉瓜火车帮派成员，未曾犯罪，之所以沦为锁定对象主要与身上刺青有关。

联邦巡回上诉法院合议庭3位法官之一的米列（Patricia Millett），今天投票赞成维持下级法院的限制令，她说，这些委内瑞拉移民遭驱逐出境的基础，只有政府的片面指控，至于在证明这些人不是帮派分子上，「没有发通知、没有办听证，也没有给机会」，程序是零。

她说：「如果政府可以选择牺牲某些人的公平与平等程序，它就可以对每个人都这么做。」