美国与委内瑞拉恢复外交 外资矿业安全获保障

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿/卡拉卡斯5日电） 华府今天宣布将恢复与委内瑞拉的外交关系。美国官员并表示，委内瑞拉已经承诺，将对外国矿业公司的投资提供安全保障。

法新社报导，美国国务院今天发表声明指出，川普政府与委内瑞拉过渡政府已同意，将恢复领事级外交关系，此举是为委内瑞拉创造有利条件，能和平地过渡到民选政府。

美国内政部长柏根（Doug Burgum）表示，已从卡拉卡斯方面获得安全保证。此外，预料委内瑞拉在2026年将超越所设定的石油和天然气产量目标。

在推翻马杜洛（Nicolas Maduro）政权后，美国政府称已有效掌控委内瑞拉，并管理委国庞大的自然资源。

柏根在为期两天的访问期间，与委国代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）会谈。柏根表示，已有数十家企业表示有意愿投资委内瑞拉。

柏根目前也担任川普的「国家能源主导委员会」（National Energy Dominance Council）主席。他告诉媒体说，美委这次会谈「成果极为正面」。

委内瑞拉矿藏丰富，包括黄金、钻石、铝土、钴与钛金属，以及其他制造电脑和手机等稀有材料，开采活动主要集中于「奥利诺科矿业带」（Orinoco Mining Arc），但当地有多个武装团体在活动。

此前，美国能源部长莱特（Chris Wright）也到访，他呼吁委内瑞拉大幅提升石油产量，并看好华府与卡拉卡斯的「庞大合作机会」。

柏根与莱特的积极评价，呼应川普的政策立场，反映出美委关系在马杜洛被捕后出现重大转变。（编译：纪锦玲）