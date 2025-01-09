美国举行国葬悼念前总统卡特

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（法新社华盛顿9日电） 在大批民众向灵柩致敬后，已故美国前总统卡特今天的国葬仪式将在华盛顿国家大教堂举行。他是美国第39位总统，也是最后一名生于20世纪初，来自所谓「最伟大世代」的总统。

为期一周悼念卡特（Jimmy Carter）活动将以国葬仪式告终。停灵国会山庄期间，民众安静列队走过覆盖国旗的灵柩，向他致敬。卡特去年12月29日在乔治亚州家中辞世，享嵩寿100岁。

总统拜登将在已经成为举办前总统葬礼仪式传统场地的华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）为这位民主党同僚献上悼词。从前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）、雷根（Ronald Reagan）到老布希（George H.W. Bush），葬礼都是在这座美国圣公会教堂举行。

拜登在「今日美国报」（USA Today）昨天刊出的专访中透露，他与卡特于4年前最后一次见面时，卡特曾请他在自己葬礼上致悼词。两人是多年好友。

拜登谈到：「卡特是正派的人。我认为卡特不是从这里看世界，而是从这里。」他一边说一边从自己头顶上方比划到心脏位置。

柯林顿（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、欧巴马（Barack Obama）及川普等其他在世的前总统，预计将与其他约3000人一同出席卡特国葬仪式。拜登已宣布今天为全国哀悼日，联邦政府办公室关闭。

卡特覆盖国旗的灵柩放在炮架车上，在送葬队伍陪伴下于7日抵达被大雪覆盖的国会山庄。

扶灵的军人将灵柩搬至国会山庄圆顶大厅停灵，在国葬仪式前供民众瞻仰，数百名军人迎灵。这是2018年老布希过世后，首次举行前总统葬礼。