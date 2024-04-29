美国以巴支持者校园冲突 白宫吁和平抗议

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（法新社华盛顿28日电） 以色列在加萨的战争在美国校园引发抗议活动，警方周末在4个校园逮捕约275人后，白宫今天表示，亲巴勒斯坦的抗议活动必须保持和平。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）告诉美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week），「我们当然尊重和平抗议的权利」， 但也「绝对谴责近来听到的反犹言论，也谴责所有仇恨言论和暴力威胁」。

这波示威浪潮始于纽约哥伦比亚大学，但随后迅速蔓延至全国各地。

虽然许多校园目前已恢复平静，但被拘留的抗议者人数正迅速增加。

其中波士顿东北大学有100名、圣路易斯华盛顿大学有80名、亚历桑那州立大学72名和印第安纳大学23名。

在华盛顿大学被捕的人中有绿党总统候选人史坦（Jill Stein），她指责警方采取激进策略，引发他们原本可以平息的麻烦。

根据耶鲁大学的独立学生报纸报导，耶鲁大学的抗议者今天建立了一个新营地，此前几天，警方拆除了之前的一个营地，数十人被捕并被指控非法侵入。

大学管理人员一直在努力寻找最佳应对措施，一方面需要尊重言论自由，另一方面又必须遏制抗议者的煽动言论、有时甚至是暴力的反犹太主义呼声。